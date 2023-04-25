طبيبة بريطانية تطيح بمسؤول كبير فى "الصحة العالمية" بسبب التحرش

كتبت شيماء عبد المنعم

قالت منظمة الصحة العالمية إنها أنهت خدمة أحد كبار مديريها بتهمة سوء السلوك الجنسي بعد إجراء تحقيق بناء على شكوى من طبيبة بريطانية مبتدئة.



الطبيبة المبتدئة روزي جيمس

وحسب ما نشر موقع maktoobmedia قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارسيا بول، فى رد عبر البريد الإلكترونى لرويترز "تم فصل تيمو واكانيفالو من منظمة الصحة العالمية، بعد أن كشفت نتائج (تحقيق معه) سوء السلوك الجنسى من جانبه، وبعد اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه".

واكانيفالو ينفى المزاعم

ولم يرد واكانيفالو حتى الآن على طلب للتعليق عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، وهو طبيب من فيجى كان رئيسا لوحدة معنية بالأمراض غير المعدية فى مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف، وقال مصدر مطلع على الإجراءات إن واكانيفالو نفى المزاعم طوال فترة التحقيق معه.

وقالت المتحدثة فى البيان "سوء السلوك الجنسى من أى نوع أمر غير مقبول من أى شخص يعمل مع منظمة الصحة العالمية، سواء كان موظفا أو استشاريا أو من الشركاء"

وأضافت بول أن بإمكان واكانيفالو الطعن على قرار فصله داخليا أمام منظمة الصحة العالمية وأنه إذا لم يتم قبوله فإن بإمكانه الطعن أمام لجنة تحكيم فى منظمة العمل الدولية.

وكانت الطبيبة روزى جيمس، التى تعمل فى هيئة الخدمات الصحية البريطانية فى إنجلترا، قد نشرت شكواها فى رسالة على تويتر فى أكتوبر من العام الماضي.