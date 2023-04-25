اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 11:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

طبيبة بريطانية تطيح بمسؤول كبير فى "الصحة العالمية" بسبب التحرش

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 10:42 ص
طبيبة بريطانية تطيح بمسؤول كبير فى "الصحة العالمية" بسبب التحرش الطبيبة المبتدئة روزي جيمس
كتبت شيماء عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت منظمة الصحة العالمية إنها أنهت خدمة أحد كبار مديريها بتهمة سوء السلوك الجنسي بعد إجراء تحقيق بناء على شكوى من طبيبة بريطانية مبتدئة.

الطبيبة المبتدئة روزي جيمس
الطبيبة المبتدئة روزي جيمس

وحسب ما نشر موقع maktoobmedia قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارسيا بول، فى رد عبر البريد الإلكترونى لرويترز "تم فصل تيمو واكانيفالو من منظمة الصحة العالمية، بعد أن كشفت نتائج (تحقيق معه) سوء السلوك الجنسى من جانبه، وبعد اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه".

واكانيفالو ينفى المزاعم

ولم يرد واكانيفالو حتى الآن على طلب للتعليق عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، وهو طبيب من فيجى كان رئيسا لوحدة معنية بالأمراض غير المعدية فى مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف، وقال مصدر مطلع على الإجراءات إن واكانيفالو نفى المزاعم طوال فترة التحقيق معه.

وقالت المتحدثة فى البيان "سوء السلوك الجنسى من أى نوع أمر غير مقبول من أى شخص يعمل مع منظمة الصحة العالمية، سواء كان موظفا أو استشاريا أو من الشركاء"

وأضافت بول أن بإمكان واكانيفالو الطعن على قرار فصله داخليا أمام منظمة الصحة العالمية وأنه إذا لم يتم قبوله فإن بإمكانه الطعن أمام لجنة تحكيم فى منظمة العمل الدولية.

وكانت الطبيبة روزى جيمس، التى تعمل فى هيئة الخدمات الصحية البريطانية فى إنجلترا، قد نشرت شكواها فى رسالة على تويتر فى أكتوبر من العام الماضي.


الصحة العالمية

التحرش

طبيبة فى الصحة العالمية



الموضوعات المتعلقة

منظمة الصحة العالمية: اكتشاف 6 إصابات جديدة بفيروس ماربورج فى غينيا الاستوائية

الأحد، 16 أبريل 2023 11:07 ص

منظمة الصحة العالمية تعلن تمديد مبادرة مكافحة السل حتى عام 2027

الخميس، 23 مارس 2023 11:00 م

الصحة العالمية: بوروندى تبلغ عن تفشى فيروس شلل الأطفال من النوع الثانى

الجمعة، 17 مارس 2023 08:02 م

الصحة العالمية: 4.1 مليون إصابة و28 ألف وفاة بكورونا خلال آخر 28 يومًا

الخميس، 16 مارس 2023 05:29 م

الصحة العالمية: 48 مليون شخص بالقرن الأفريقى الكبير يواجهون أزمة بالأمن الغذائى

الجمعة، 10 مارس 2023 06:48 م

الصحة العالمية: لن نتراجع عن خططنا لمعرفة منشأ فيروس كورونا

الجمعة، 03 مارس 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة