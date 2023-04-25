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ضوابط امتحان المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائى للترم الثانى

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 11:02 ص
ضوابط امتحان المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائى للترم الثانى امتحانات - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الضوابط العامة التى يجب مراعاتها فى الورقة الامتحانية خلال الفصل الدراسي الثاني لمادة المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائي كالتالى:
 
- الامتحان نظرى فى نفس الورقة.
- يحدد اسم المحافظة والإدارة التعليمية واسم الامتحان والمادة الدراسية والصف الدراسى والعام الدراسى والفصل الدراسي.
- تشمل الأسئلة جميع المستويات المعرفية " تذكر وفهم وتطبيق ومستويات عليا.
- تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للامتحان.
- تكون الأسئلة 15 مفردة مناسبة للوقت.
- يكون نوع السؤال اختيار من متعدد.
- يكون الامتحان من المقرر الذى درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني.
- يكتب فى نهاية ورقة الأسئلة انتهت الأسئلة.
- يحدد زمن الإجابة على الأسئلة وهى ساعة ونصف.
- درجة الامتحان النظرى 30 درجة.
- يمتحن المتعلم نظريا فى منهج المهارات المهنية حسب محتوى المنهج الدراسى.

التربية والتعليم

ضوابط امتحانات المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

اخبار مصر

ضوابط امتحانات المهارات المهنية



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