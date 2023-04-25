ضبط 7 أكياس حشيش بحوزة تاجرى مخدرات فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما " بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهما 7 أكياس من جوهر الحشيش المخدر، وسيجارة بها مادة الحشيش المخدر ومبلغ مالى وهاتفين محمول.

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.