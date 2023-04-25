ضبط 120.5 طن قمح بشون تجميع غير مرخصة بالدقهلية

وجه السيد دايرة - وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على الاقماح المحلية وتداولها، خلال موسم الحصاد وضبط المخالفين و المتاجرين بالاقماح المحليه، وتحت اشراف المحاسب علي حسن - وكيل المديرية، والمحاسب محمد زغلول- مدير الرقابة التموينية ومتابعة مصطفى عوض- رئيس قسم الرقابة التموينية، تشكلت حملة مكونة من سامي ابراهيم، و محمد محمود، من مفتشي مديرية التموين بالدقهلية.

و تم تحرير ( 4 ) محاضر جنح بلقاس، لشون تجميع قمح محلي موسم حصاد 2023، وذلك بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين، وذلك مخالفاً للقرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023، الخاص بتنظيم وتداول القمح.

وتم التحفظ على (120.5) طن قمح، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

و اكدت مديرية التموين بالدقهلية، بانها لن تتواني عن حماية قوت الغلابة، وانها ستقف بالمرصاد لكل من يخالف التعليمات والقوانين والقرارات المنظمة لتداول القمح ،

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ايمن مختار - محافظ الدقهلية.