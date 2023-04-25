ضبط المتهمين بالتشاجر وإتلاف محل فى الطالبية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بوقوع مشاجرة ، وإتلاف واجهة إحدى محال الملابس.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول: مالك المحل المُشار إليه "له معلومات جنائية"، وطرف ثان: 4 أشخاص أحدهم مصاب بكدمات وسحجات متفرقة "ولإثنين منهم معلومات جنائية" وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك على خلفية حدوث مشادة بين أحد الأشخاص من الطرف الثانى لإيقافه سيارة "نصف نقل " أمام محل الطرف الأول، وقيام الأخير بالتعدى عليه وإحداث إصابته فقام بالإتفاق مع باقى أفراد الطرف الثانى، وتوجهوا لمحل الطرف الأول وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بكسر واجهة المحل بقطعة حديدية "تم التخلص منها".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.