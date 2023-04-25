اليوم السابع
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صوامع بنى سويف تواصل استقبال الأقماح المحلية من الموردين

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 11:26 ص
صوامع بنى سويف تواصل استقبال الأقماح المحلية من الموردين توريد القمح
بنى سويف هانى فتحى

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تواصل صوامع محافظة بنى سويف اليوم، استقبال الاقماح من الموردين للعام الجديد 2023، وتشهد صوامع سدس بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف توافد السيارات لتوريد الاقماح من الموردين والمزارعين.
 
وتشهد عملية توريد الاقماح داخل الصومعة المرور بعدة مراحل ، تبدأ بعملية الفرز والوزن وتنتهى بعملية التفريغ .
 
وأعلنت صوامع سدس سعر استلام أردب القمح  1500 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5، و1450 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23 حيث يتم فرزه وتحديد درجة نقاوته بواسطة لجنة مشكلة مسبقًا، تضم فى عضويتها التموين وسلامة الغذاء والزراعة وغيرها من الجهات المختصة.
 
 وتعد صوامع سدس من أكبر صوامع المحافظة والتى تسع لاستقبال وتخزين 60 ألف طن قمح، داخل 12 خلية تخزين سعة الواحدة منها 5 آلاف طن قمح، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017.
 
توريد القمح ببنى سويف
توريد القمح ببنى سويف

صوامع سدس
صوامع سدس

فرز الاثماح
فرز الاثماح

 

 


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