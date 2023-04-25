صحة الغربية تشن حملات تفتيشية على مصادر مياه الشرب ووحدات الغسيل الكلوى

شنت إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بالغربية حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مراقبي صحة البيئة بالإدارات الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية، وذلك لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالإضافة إلى العمل على تلافي السلبيات التي يمكن تلافيها أثناء المرور حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه ، بتكثيف الحملات الرقابية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال أحكام الرقابة علي مصادر مياه الشرب وكذلك وحدات الغسيل الكلوي وحمامات السباحة والمجازر.

ووجه الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربيه بتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة وحدات الغسيل الكلوي وحمامات السباحه والمجازر ، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان حصولهم على خدمة جيدة

وأشار الدكتور أحمد الفقي مدير إدارة صحة البيئة بالمديرية أن الحملة أسفرت عن المرور على 21 محطة مياه شرب و15 وحدة غسيل كلوي و14 حمامات سباحة 10 مجازر ، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.