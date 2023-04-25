صحة البيئة فى دمياط تكثف حملاتها خلال عيد الفطر المبارك

دمياط معتز الشربيني

كلف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إدارة صحة البيئة بالمديرية بتكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية للمرور الميدانى على جميع حمامات السباحة بنطاق المحافظة، حيث قامت إدارة صحة البيئة بالمرور على :

10 حمامات سباحة للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية ، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها .

12 محطة مياه شرب وتم سحب 14 عينات طرد محطات للتأكد من مطابقتها للمعايير البكتريولجية والكيميائية حفاظا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بمخاطبة الجهات المعنية بالغلق فى حال عدم استيفائها للاشتراطات .

كما تم سحب عدد 157 عينة من الشبكات للتأكيد على جودة مياه الشرب والمرور على 8 محطات غسيل الكلوي وسحب عينات المياه للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمعايير.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء أجازة عيد الفطر المبارك .