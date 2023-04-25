"صحة الإسكندرية": توفير مصل" البوتيوليزم" لكل الحالات المصابة بالتسمم فى العيد

أكدت الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة بالإسكندرية ، استمرار تقديم جميع الخدمات الوقائية للمواطنين خلال فترة الأعياد، بالإضافة إلى نبطشيات على مدار 24 ساعه داخل قسم السموم بالمستشفى الأميري الجامعي للمتابعة اللحظية لحالات التسمم، وتم بالفعل توفير مصل البوتيوليزم لكل الحالات التي صرح الأطباء المعالجين بالصرف لهم، وتم تماثل جميع الحالات للشفاء.

وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان بتكثيف الخدمات الوقائية خلال فترة الأعياد و تعليمات الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بالمتابعة المستمرة للإجرءات الوقائية.

وأكدت مدير عام الشئون الوقائية على متابعة مصادر الأغذية المسببة لحالات التسمم و أخذ عينات و إعدام المواد الغذائية الفاسدة ، وتشكيلة غرفة لتسجيل حالات التسمم على برنامج الترصد الإلكتروني للأمراض المعدية أول بأول.

مع تفعيل مبادرات الصحة العامة بعدد من المقرات الثابتة، والتي انتشرت في جميع أرجاء محافظة الإسكندرية (مسجد سيدي بشر و محيط فندق سان ستيفانو و حديقة الحيوان و محطة مصر و محطة سيدي جابر و محطة الرمل والموقف الجديد و العجمي) و المقرات المتنقلة التي تضمنت (الأتوبيس المتحرك من قلعة قايتباي في اتجاه المنتزه وأتوبيس آخر تحرك من المنتزه في اتجاه قلعة قايتباي ليتم تغطية طريق الكورنيش بأكمله) وشمل ذلك تقديم خدمات مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي و لقاح COVID-19 و التوعية عن التسمم.

فيما أكدت الدكتورة أمل السنباطي مدير إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض، أن خطة التطهير خلال عيد الفطر شملت قلعة قايتباي وميدان المساجد وحدائق الشلالات ومسجد القائد إبراهيم والمتحف الرومانى.