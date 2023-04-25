اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شركة طيران بولندا ترفض صعود لاعبة تنس روسية على متن إحدى رحلاتها

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 07:57 م
شركة طيران بولندا ترفض صعود لاعبة تنس روسية على متن إحدى رحلاتها لاعبة التنس الروسية فيتاليا دياتشنكو
وكالات

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قالت شركة الطيران الوطنية البولندية، الثلاثاء، إنها رفضت صعود لاعبة تنس روسية على متن إحدى رحلاتها، في واقعة تسببت في ردود فعل غاضبة من رياضيين على وسائل التواصل الاجتماعى.


وذكرت اللاعبة فيتاليا دياتشنكو، الإثنين، أنها مُنعت من الصعود على متن رحلة طيران تابعة لشركة الطيران الوطنية البولندية فى القاهرة، كما رفضت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" بيع تذكرة لها.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 32 عاماً إنها كانت تحاول السفر لحضور بطولة في كورسيكا عبر وارسو ونيس.

وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، أكدت شركة الطيران البولندية أنها لم تسمح للاعبة بالصعود على متن الطائرة مسترشدة بالقيود التي فرضتها وزارة الداخلية البولندية خلال "جائحة كوفيد-19"، وتم تحديثها في 2022.

وأضافت الشركة: "أحكام اللائحة تفرض قيوداً على بعض المعابر الحدودية بما في ذلك معابر المطارات فيما يتعلق بمواطني روسيا الاتحادية الذين يسافرون من خارج منطقة شنجن".

وحظر الاتحاد الأوروبي جميع الرحلات الجوية من روسيا. وفي سبتمبر، انضمت فنلندا إلى دول البلطيق وبولندا في إغلاق حدودها أمام السائحين من روسيا.

 


روسيا

شركة الطيران البولندية

فيتاليا دياتشنكو

روسيا وبولندا



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