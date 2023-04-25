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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-4-2023 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 11:27 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-4-2023 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-4-2023، أمام الجنيه المصري بالبنوك، وسجل فى البنك الأهلى المصرى، بنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
 
وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.83 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.
 
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.
 
30.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء
 
30.95 جنيه للبيع.

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