زراعة دمياط تتابع استعدادات الشون لاستقبال الأقماح المحلية من المزارعين

وشدد وكيل وزارة الزراعة على ضرورة توجيه المزارعين بالبدأ في أعمال التوريد حيث أن كافة المقرات المجهزة للتوريد مشددا على مندوبي الزراعة بالتيسير على المزارعين ورفع كافة العقبات أم عمليات التوريد.

كما قام المهندس محمد رضوان، رئيس قسم الإرشاد الزراعي بكفر سعد والمهندس أشرف رزق مهندس الارشاد الزراعي بكفر سعد بالمشاركة في تجربة تقدير إنتاج القمح بالتنسيق مع ممثلي إدارة الإحصاء بدمياط التابعة لقطاع الشئون الإقتصادية بوزارة الزراعة والمنفذة بناحية الإبراهيمية القبلية لدى المزارعين السيد رمزي المرسي لمساحة 1 فدان ، وجمال رمزي المرسي لمساحة 1 فدان وكذا متابعة أعمال الحصاد بكافة النواحي بالمركز حيث تم المرور على عدد من المساحات التي تم حصادها للوقوف على مشاكل المزارعين ورفعها وتقديم الدعم الفني لهم خلال الحصاد حيث تم المرور على مساحة 15 فدان باسم المزارع على الطويل وآخرين بمساحة 15 فدان بكفر المنازلة وكذا مساحة 10فدان باسم متولي علي ذو الفقار وكذا 15 فدان باسم جيلان حامد بكفر المنازلة.