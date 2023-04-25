ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان وزارة الدفاع الروسية الإثنين: "ان القوارب المهاجمة لسيفاستوبول والقرم في مارس وأبريل انطلقت من منطقة أوديسا المائية المخصصة لتنفيذ صفقة الحبوب" .. مضيفة أن تلك الأفعال لنظام كييف تهدد تمديد صفقة الحبوب لأجل لاحق فيما بعد يوم 18 مايو المقبل.



من ناحيته أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الإثنين، أن صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون أن تستوفي شروطها.