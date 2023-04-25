رفعت فكرى يفوز برئاسة مجلس الحوار بسنودس النيل بالكنيسة الإنجيلية لدورة ثانية

كتب: محمد الأحمدى

انتخب سنودس النيل الإنجيلى اليوم الثلاثاء 25 أبريل القس رفعت فكرى رئيسا لمجلس الحوار لمدة ثانية تبدأ من 2023 وتنتهي في 2027.

ويعتبر القس رفعت فكري سعيد مواليد 20 / 6/ 1969 وحاصل على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية من كلية اللاهوت الإنجيلية 1994، وحاصل على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة 2004.

وكان القس رفعت رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية 2012 – 2016 وكان نائبا لرئيس سنودس النيل الإنجيلى 2017- 2018

وشغل مقعد رئيس سنودس النيل الإنجيلي 2018 – 2019 وعمل أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر.