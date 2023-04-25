اليوم السابع
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رفعت فكرى يفوز برئاسة مجلس الحوار بسنودس النيل بالكنيسة الإنجيلية لدورة ثانية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 03:55 م
رفعت فكرى يفوز برئاسة مجلس الحوار بسنودس النيل بالكنيسة الإنجيلية لدورة ثانية القس رفعت فكرى
كتب: محمد الأحمدى

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انتخب سنودس النيل الإنجيلى اليوم الثلاثاء 25 أبريل القس رفعت فكرى رئيسا لمجلس الحوار لمدة ثانية تبدأ من 2023 وتنتهي في 2027.

 

ويعتبر القس رفعت فكري سعيد مواليد 20 / 6/ 1969 وحاصل على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية من كلية اللاهوت الإنجيلية 1994، وحاصل على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة 2004.

 

وكان القس رفعت رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية 2012 – 2016 وكان نائبا لرئيس سنودس النيل الإنجيلى 2017- 2018

 

وشغل مقعد رئيس سنودس النيل الإنجيلي 2018 – 2019 وعمل أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر.


الكنيسه الانجيليه

القس رفعت فكرى

سنودس النيل الانجيلى



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