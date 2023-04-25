رئيس الكنيسة الأسقفية: تحرير سيناء ملحمة صنعها أبناء الوطن

كتب: محمد الأحمدى

هنأ دكتور سامي فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وقال رئيس الأساقفة: أن تحرير سيناء بمثابة ملحمة صنعها أبناء الوطن من جنودنا البواسل الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرداد آخر شبر من أرض سيناء.

وأضاف رئيس الأساقفة: نصلي لأجل شعب مصر الحبيب وجيشها الحريص علي حماية الوطن وسلامة أراضيه.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى وضع إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد انور السادات، وذلك بمناسبة ذكري تحرير سيناء.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن يوم الخامس والعشرين من أبريل كل عام، سيبقى يوما مشهودا فى عمر أمتنا يمثل نتاجا نفتخر به، لحرب أكتوبر المجيدة، ومسيرة السلام والدبلوماسية الطويلة مجسدا إرادة شعب، أبى أن يعيش فى ظل الانكسار.