خيط الجريمة.. "الدم بقى ماية" قصة أم ونجلها قتلا الشقيق الأكبر بالمعصرة

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى " خيط الجريمة

استيقظ أهالى منطقة المعصرة بحلوان على جريمة قتل بشعة، بعدما أقدمت أم ونجلها على قتل شقيقه الأكبر، بسبب مشاجرة بينهم إثر خلافات سابقة في دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة بدأت بورد بلاغ لضباط قسم شرطة المعصرة، من الأهالي، بمقتل شاب، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب ثلاثيني مُصاب بعدة طعنات، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجني عليه بالاشتراك مع شقيقه الأصغر، وتم القبض عليهما.

وقالت الأم المتهمة، أمام النيابة العامة، إنها انفصلت عن والد المجني عليه وتزوجت شخصا آخر، ويوم الواقعة كانت نائمة ورأت المجني عليه يقترب منها، واعتقدت أن المتهم يقترب للتعدي عليها، فقامت بضربه على رأسه بعصا خشبية وعندما دخل شقيقه قالت له ما حدث فقاما بضربه ضربا شديدا حتى دخل في غيبوبة.

وأكملت الأم المتهمة أن المجني عليه توفي نتيجة الضرب، وعندها قررنا إحضار سائق توكتوك لرمي جثة المجني عليه، ولكن تم القبض علينا بعد خروجنا من المنزل، وقررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.