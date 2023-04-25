خبراء يحذرون من استمرار ارتفاع الأسعار فى بريطانيا

كتبت: نهال أبو السعود

انخفض التضخم في أسعار البقالة في المملكة المتحدة بشكل طفيف الشهر الجاري، وبالرغم من الانخفاض لازال المستهلكين يدفعون 17.3% اكثر من هذا الوقت من العام الماضي، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

وحذر خبراء من أن الانخفاض من 17.5% في الشهر الماضي يعني فقط أن الأسعار لم ترتفع بالسرعة نفسها بعد 10 أشهر من الارتفاع المستمر الا انها لازالت ترتفع، ومع استمرار المستهلكين في إيجاد طرق لإدارة ميزانيات أسرهم ، ارتفعت مبيعات الكوبونات الخاصة بهم بنسبة 13.5% على أساس سنوي.

ومع ذلك ، لا تزال الموارد المالية تسمح لعيد الفصح الذي حطم الرقم القياسي في المبيعات، حيث تم شراء 38 مليون بيضة من الشوكولاتة والحلويات في الفترة التي سبقت عيد الفصح ومبيعات الكعك الساخن ارتفعت بنسبة 5 % عن العام الماضي.

قال فريزر ماكيفيت ، رئيس قسم إحصاءات المستهلك والتجزئة في مؤسسة Kantar: "سيكون الانخفاض الأخير في تضخم أسعار البقالة بمثابة أخبار مرحب بها للمتسوقين ، لكن من السابق لأوانه القول اننا وصلنا للقمة .. لقد كنا هنا من قبل عندما انخفض المعدل في نهاية عام 2022 ، فقط من أجل أن يرتفع مرة أخرى خلال الربع الأول من هذا العام"

وقال ماكفيت إن المتسوقين من المرجح أن يتطلعوا إلى العطلات الرسمية الثلاثة في مايو ، بما في ذلك حفل التتويج ، مما قد يؤثر على مبيعات البقالة، وقال: "خلال أسبوع اليوبيل البلاتيني 2022 ، كان هناك 87 مليون جنيه إسترليني أعلى من المتوسط في مبيعات العام ".