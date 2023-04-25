حياة كريمة بالإسماعيلية.. إنجاز 80% من أعمال تطوير مستشفى القنطرة شرق (صور)

الإسماعيلية- صبرى غانم

صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، خلال جولته فى القنطرة شرق، بانتهاء أعمال التطوير بمستشفى القنطرة شرق، وفق معايير منظومة التأمين الصحى الشامل، بنسبة إنجاز بلغت 80% بالمبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، والتي تستهدف المواطن فى المقام الأول، فالدولة المصرية تعتزم إحداث تنمية حقيقة وشاملة، لخدمة أهالى منطقة سيناء والقنطره شرق، والتى كانت تفتقر للخدمة الصحية طوال السنوات السابقة.

يأتى ذلك لما توليه وزارة الصحة والسكان، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، من اهتمام بالغ بتنمية وتطوير الخدمة الطبية بكافة المنشآت الصحية بالمحافظة، وخاصة بالمناطق النائية، لتقديم خدمة صحية وعلاجية متميزه للمرضى وتحقيق تنمية مصر المستدامة 2030.

وكان الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة، أجرى جولة تفقدية بمستشفى القنطرة شرق؛ لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد كافة الفرق الطبية وذلك فى اطار المتابعة الميدانية اليومية لتنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

وتفقد وكيل وزارة الصحة أقسام الاستقبال، وقسم الأشعة بالمستشفى وتابع بتفَقد غرف المرضى بقسم الداخلى والاطمئنان منهم على جودة الخدمات المقدمة وعدم وجود اى قصور فى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والتأكد من تواجد مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات واكياس الدم.

وأشاد "حطب" بجهود الفريق الطبى وانتظام سير العمل بالمستشفى وتواجد جميع اعضاء الفريق الطبى والالتزام بجدول النوبتجيات خلال أيام العيد مشددا على توفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى جودة ويسر وفق خطة وزاره الصحة والسكان للتأمين الطبى خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأكد "حطب" على تواجد الفرق الطبية بكامل طاقتها بجميع مستشفيات الإسماعيلية وانتظام العمل بغرفة الطوارئ بديوان مديرية الصحة لإستقبال أى بلاغات او شكاوى طوال 24 ساعة وفق خطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبى خلال فترة الاعياد.

رافقه خلال الزياره دكتور مينا حليم مدير مستشفى القنطره شرق ،دكتورة رنا صفوت عضو إداره الدعم الفنى ومس تريزه رأفت مديرة إدارة التمريض بمديريه الصحة بالإسماعيلية وفريق الإشراف بمديرية الصحة.