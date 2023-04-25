حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة التعديات على الزراعات بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف ، مشددا على عدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع أي مخالف.

وقام حي العامرية ثان تحت إشراف محارب هيلع رئيس الحي، بالدفع ب 4 حملات لإزالة أعمال بناء مخالف، توجهت الحملة الأولي

لتنفيذ قرار إزالة بناءا على نقطة متغيرات مكانية بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض بقريه ابو مسعود، وتوجهت الحملة الثانية بناءا على نقطة متغيرات مكانية لإزالة بناء مخالف بدون ترخيص عبارة حوائط بالطوب الأحمر بقرية ابو مسعود، وتوجهت الحملة الثالثة لإزالة أعمال بناء على أرض زراعية بقريه فلسطين حيث تم هدم أسوار بالطوب الأبيض فى المهد، كما توجهت الحمله الرابعة إلى قرية فلسطين لإزالة بناءً مخالف بدون ترخيص عبارة عن مبنى بالطوب الابيض وتمت إزالته فى المهد بأرض زراعية بقريه فلسطين.

وقاد السيد موسي، رئيس حي العامرية أول، حملة مكبرة لإزالة عدد 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية منها بناء حوائط والأخرى مسقوفة بالخشب، وتمت الإزالة الفورية لها.

كما قامت إدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع وجميع الإدارات المعنية بإزالة أعمال بناء مخالف في المهد بقرية طيبة ١ بالنهضة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، بحملة لإيقاف أعمال بناء مخالف حيث تبين أنه تم بناء اسوار مخالفة ، و تم إزالة كافة الأسوار .

كما تم إيقاف أعمال بناء هنجر مخالف بمنطقة حوض الطماطم، توجهت حملة الي الموقع المذكور ، و تم إزالة الهنجر بالكامل، و جاري إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت وحدة المتغيرات المكانية و وحدة التدخل السريع و إدارة المتابعة الميدانية بالحي ، بإزالة 2 نقط ، حيث تمت الإزالة لحجرتين و أسوار حولهما بعزبة البرنس قبلي، كما تم الإزالة بالكامل لسور بامتداد 12متر بعزبة الكوبانية.

وفي حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول تم إيقاف اعمال بناء بدون ترخيص بشارع عبيده بن الجراح _ الجزيره الخضراء سيدي بشر قبلي، حيث تبين أن العقار أرضي و٤ادوار علويه وتلاحظ وجود أعمال بناء بالدور الخامس عباره عن بناء حائط وتم ازالته بمعرفه وحده الإزالة والتحفظ علي عدد «10» شكاير اسمنت.

كما تم رصد أعمال هدم بدون ترخيص بميدان الساعه فيكتوريا حيث تبين أن الاعمال القائمة بالدور الحادي عشر عباره عن أعمال ترميم وتلاحظ بناء سور صغير حديث البناء وتم هدمه بمعرفه وحده الإزالة وتم التحفظ علي عدد «3» شكاير اسمنت و«11» قطعه حديد تسليح صغيره الحجم.

هذا وتوجهت حملة مسائية إلى شارع عزبة السيوف بحري، وتبين وجود أعمال تشطيبات بدون ترخيص وتم إيقاف الأعمال. كما تم إيقاف أعمال هنجر بعزبة كردون والتحفظ على الصاج نحو ٤٤ لوح صاج.

كما تم إيقاف أعمال فتح ابواب محلات مخالفه للقانون بشارع الأرمن _ميامي، كما تم التحفظ علي هيلتي و«10»اجوله أسمنت وعددا من مواسير الصرف، وإتخاذ الإجراءات اللازمه حيال ذلك.

وتحت إشراف عزة سعد رئيس حي وسط تم الدفع بحملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف علي أراضي زراعية بأبيس العاشرة، حيث توجهت الحملة إلى قرية أبيس العاشرة جزء 6 حوشة 2 لإزالة أعمال بناء مخالف علي اراضي سبق ازالتها فى ابريل الجاري، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض حديثة البناء بارتفاع 3 متر بمساحة 100 متر تقريبا بالإضافة الي غرف بداخل الأسوار.

وتم إزالة الأسوار و هدم الغرف في الحال للمرة الثانية علي التوالي، والتحفظ علي باب حديد، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتم الدفع بحملة مكبرة لإزالة حالتي تعدي علي أراضي زراعية، كانت الحالة الأولي هي إزالة أعمال بناء مخالف بقرية ابيس العاشرة التعمير حوض 10، عبارة عن اجزاء من العقار المكون من دور ارضي و أربع ادوار علوية وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وكانت الحالة الثانية عبارة عن إزالة أجزاء من العقار الكائن بقرية ابيس 1/7 المكون من دور أول علوي و جزء بالثاني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.