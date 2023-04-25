حبس عاطلين 4 أيام بتهمة الاتجار بمخدر الحشيش فى التبين

كتب بهجت أبو ضيف

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش، واعترف المتهمان أمام رجال المباحث بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائهما، وأرشدا عن مصدر الحصول عليها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - ملك وقيادة أحدهما" وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام وهاتفى محمول، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.