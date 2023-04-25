جثة و21 مصابا بحادث الصحراوى الشرقى ببنى سويف.. تعرف على الأسماء

بنى سويف هانى فتحى

استقبلت مستشفيات جامعة بنى سويف جثة شحص و18 مصابا فيما إستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى 3 مصابين فى حادث الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف صباح اليوم .

ولقى شخص مصرعه وأصيب 21 آخرين فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه محافظة المنيا، بدائرة محافظة بني سويف، بعد بوابة المحافظة بمسافة 12 كيلو متر.

واستقبلت مستشفيات جامعة بنى سويف جثة شخص يدعى صالح عبد النعيم احمد 55 سنة مقيم أسيوط وتم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ كلا من يوسف لطفى فكري 41 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات، وابانوب يوسف لطفى 7 سنوات، مصاباً بكدمات وسحجات، انجلوين يوسف لطفى 5 سنوات مصابة كدمات وسحجات، وحمدي سيد برجزاوين 52 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وممدوح فتحى علي 55 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات، وشيماء أيمن علام 3 سنوات، مصابة باشتباه خلع بالكتف واشتباه كسر بالساق، ونوال عبد النبي فرغلي 39 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، ومريم فتحي عزيز 30 سنة مصابة بجرح بالرأس حوالي 6سم واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما استقبل القسم كلا من عاطف مهران حسن 25 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات، ومروة عاطف مهران 18 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمني، وأماني عاطف مروان 6 سنوات مصابة بكدمات وسحجات، وصابرين خلف مهران 25 سنة مصابة بكدمات وسحجات، وندى عاطف مهران 12 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، ومنى حمدى حسن 19 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ورويدا حمدى حسن 25 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف، ومكة أحمد حمدى 4 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات، وأحمد كمال صابر 26 سنة، مصاباً بجرح قطعى بفروة الرأس حوالي 5 سم، وأحمد محمد حسن 34 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات.

فيما استقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من نورا مهران حسين 35 سنة، وآيات يسري حموده 4 سنوات، وشيرين يسري حمودة 9 سنوات وجميعهم مقيمون محافظة أسيوط.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة في اتجاه المنيا،

وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بني سويف بـ8 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الجثة مشرحة مستشفيات جامعة بني سويف تحت تصرف النيابة العامة و18 مصاباً لقسم الاستقبال بذات المستشفي، و3 مصابين لمستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

ودفعت إدارة مرور بني سويف بأوناشها لرفع آثار الحادث من الطريق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث بمعرفة المختصين وملابساته، وتحرير المحضر وإخطار جهات التحقيق.