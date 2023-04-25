تداول 3 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 232 شاحنة و12 سيارة.

وشملت حركة الواردات 100 طن بضائع ، 129 شاحنة و9 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 2900 طن بضائع ، 103 شاحنة و3 سيارة .

ومن المقرر أن تغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتينHandy stranger وعمان، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Achille و Windsor Adventure.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و232 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 316 راكب بموانئها .





