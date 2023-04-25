اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 03:17 م
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بيطرى المنيا يحرر 62 محضرا خلال حملات على الأسواق ومحال عرض وبيع اللحوم

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 03:05 م
بيطرى المنيا يحرر 62 محضرا خلال حملات على الأسواق ومحال عرض وبيع اللحوم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، جهودها في متابعة الأسواق ومحال عرض وبيع اللحوم، بجميع مراكز المحافظة، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، نفذت 34 حملة تفتيشية لمتابعة الأسواق ومحال عرض وبيع اللحوم، حيث تم المرور على 115 منشأة، وأسفرت تلك الجهود عن تحرير 62 مخالفة، وتم ضبط 747.4 كيلو لمنتجات متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


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