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انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل خلال أيام.. التعليم تعلن التفاصيل

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 07:00 ص
انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل خلال أيام.. التعليم تعلن التفاصيل امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قيام الإدارات التعليمية والمديريات بإعداد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أن هناك ضوابط لعقد الامتحانات منها انطلاق الاختبارات بداية من 6 مايو المقبل مع التزام اللجان الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة بالابتعاد عن الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى، مع تجنب اى أخطاء فى صياغة الأسئلة ومضمونها يناسب جميع مستويات الطلبة.
 
وأتاحت الوزارة تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط، مضيفة أن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى بدأت من الثلاثاء 4 إبريل 2023 وحتى 11 من نفس الشهر، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة بيانات الطلاب.
 
وشددت الوزارة على ضرورة انتهاء المدارس الثانوية من كافة التعديلات اللازمة على بيانات الطلاب وطباعة التقارير الخاصة ومراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة بيانات الطلاب والتي تحمل كافة البيانات المتعلقة بالاختبارات الإلكترونية ومراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير والتأكد من صحتها واستيفاء كافة التوقيعات اللازمة على أن يتم تسليم التقارير النهائية لبيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية في موعد غايته الخميس 13 إبريل الجارى.

التربية والتعليم

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

اخبار مصر



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