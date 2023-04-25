انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل خلال أيام.. التعليم تعلن التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قيام الإدارات التعليمية والمديريات بإعداد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أن هناك ضوابط لعقد الامتحانات منها انطلاق الاختبارات بداية من 6 مايو المقبل مع التزام اللجان الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة بالابتعاد عن الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى، مع تجنب اى أخطاء فى صياغة الأسئلة ومضمونها يناسب جميع مستويات الطلبة.

وأتاحت الوزارة تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط، مضيفة أن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى بدأت من الثلاثاء 4 إبريل 2023 وحتى 11 من نفس الشهر، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة بيانات الطلاب.