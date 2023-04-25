انخفاض المتوسط الشهرى لسعر سلة خامات أوبك ليصل 78.5 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

تشير تقديرات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر مارس 2023 إلى 78.5 دولار للبرميل، أي بنسبة تراجع 4.2% مقارنة بالشهر السابق، بينما تشير توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2023 إلى 80.6 دولار للبرميل، أي بنسبة انخفاض تبلغ 19.5% مقارنة بعام 2022 وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية بالأسواق العالمية .

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول"أوابك" أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع بشكل طفيف خلال شهر فبراير 2023 بنسبة 0.3% 0.3 دولار للبرميل مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 81.9 دولار للبرميل.

وتابع التقرير، يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قوة أساسيات سوق النفط الخام، لا سيما في أسواق حوض الأطلسي وشرق السويس، مدعوماً بالطلب القوي من الصين في حين كان لتزايد عمليات البيع في أسواق العقود الآجلة، وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، وانخفاض هوامش التكرير، دوراً في الحد من الارتفاع في الأسعار.