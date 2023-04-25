انتظام أعمال توريد القمح لصوامع الوادي الجديد من 436 ألف فدان بالمحافظة .. صور

وبلغت المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم 436 ألفا و505 أفدنة، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، تركزت المساحة الأكبر فى منطقة شرق العوينات كأكبر مساحة مزروعة قمح بالمحافظة وبلغت 186277.6 فدان، وجرى تشكيل لجنة من إدارة الإرشاد والمنطقة الإحصائية والبحوث الزراعية لإجراء التقدير الفعلى لمتوسط إنتاج الفدان لمحصول القمح بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقال المهندس محمد رجب وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إنه يحظر نقل القمح المحلي الناتج من هذا الموسم لأي مكان لآخر إلا بموافقة مديرية التموين بالمحافظة، كما يحظر استخدام الأقماح المحلية كعلف للأسماك أو دخولها فى العلف الحيواني، وهناك إجراءات قانونية ستتخذ حال مخالفة هذه التعليمات.. بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن تسويق القمح المحلي يقتصر على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.. أما دون ذلك عليهم توفير احتياجاتهم من القمح المستورد بناء على تعليمات وزارة التموين.

وأكد رجب أنه يتم سداد فورى لمستحقات المزارعين والموردين في الحال كالتالي:

القمح المحلي المورد نسبة نقاوة 23.5 بسعر 1500 جنيه للإردب

القمح المحلي المورد نسبة نقاوة 23 سعر 1475 للإردب

القمح المحلي المورد نسبة نقاوة 22.5 سعر 1450 للإردب.