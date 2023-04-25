اليوم السابع
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النيابة تحبس المتهم بسرقة أجهزة لاب توب ومشغولات ذهبية من شقة بالزيتون

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 10:38 ص
النيابة تحبس المتهم بسرقة أجهزة لاب توب ومشغولات ذهبية من شقة بالزيتون سرقة شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس حارس عقار، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة أجهزة لاب توب، ومشغولات ذهبية، وهواتف من شقة سكنية في منطقة الزيتون.

أرشد المتهم عن المسروقات، واعترف بارتكاب الواقعة، واستخدامه مفتاح مصطنع في فتح باب الشقة، والاستيلاء على محتوياتها، مستغلا غياب مالكها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة 5 جهاز "لاب توب" و2 هاتف محمول، ومجموعة من المشغولات الذهبية من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


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