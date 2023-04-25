النمسا تحث الأطراف المتحاربة فى السودان على إلقاء السلاح

أ.ش.أ

حث ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم كلا الجانبين في السودان على إلقاء أسلحتهما على الفور ومنع المزيد من إراقة الدماء.

ووصف وزير الخارجية في تصريحات له اليوم الثلاثاء القتال بأنه كارثة إنسانية والحرب الأهلية التي تلوح في الأفق لديها القدرة على اجتياح المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن شعب السودان يستحق بالفعل مستقبلاً ديمقراطياً .

وحول الوضع في أوكرانيا..أكد وزير الخارجية النمساوي مجددًا تضامن أوروبا الذي لا ينفصم مع أوكرانيا وحقها في الدفاع عن النفس، كما شدد على التزام النمسا بتقديم المساعدات اللازمة، حيث قدمت النمسا مساعدات إنسانية بقيمة 130 مليون يورو لأوكرانيا والدول المجاورة لها، لافتا إلى أن النمسا تعد أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للفرد في الاتحاد الأوروبي.