المتهمون بالشروع فى قتل بائعين يكشفون تفاصيل المشاجرة العنيفة فى منشأة ناصر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 بائعين تم القبض عليهم بمنطقة منشأة ناصر، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتهمة الشروع في قتل بائعين، أن مشاجرة نشبت بينهم نتيجة خلاف على أماكن بيع الخضراوات في السوق، أدت إلى إصابة المجني عليهما.

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين سلاحين أبيض، وعصا خشبية "شومة"، اعترفوا باستخدامهم في التشاجر مع المجني عليهما، وإصابتهما، وذكر أحدهما أنه أصيب برأسه نتيجة تعرضه للاعتداء خلال المشاجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبي واقعة التعدي على شخصين بالقاهرة محدثين إصابتهما فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص مصاب بجرح شبه نافذ بالظهر ، وآخر مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة "بائعى خضروات") أثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصابان وبين (3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح بفروة الرأس وضبط بحوزتهم ( 2 سلاح أبيض - عصا خشبية "شوم" .. وجميعهم بائعى خضروات ، ومقيمين بمحافظة القاهرة ) وذلك بسبب خلافات بينهم على أماكن بيع الخضروات بدائرة القسم ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهم على المصابان بالضرب باستخدام الأسلحة المضبوطة مما نتج عنه الإصابات المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق. .