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القوات المسلحة السودانية تؤكد استقرار موقف العمليات فى بعض الولايات

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 09:18 م
القوات المسلحة السودانية تؤكد استقرار موقف العمليات فى بعض الولايات الجيش السوداني
كتب أحمد جمعة

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أكدت القوات المسلحة السودانية، الثلاثاء، أن الموقف العملياتي مستقر لحد كبير إلا من الخروقات التي قامت بها قوات الدعم السريع ومحاولاتهم القيام بعمليات تحشيد إضافية لقواتهم المندحرة من كردفان ودارفور عن طريق شارع الصادرات، ومحاولة إمداد قواتهم بالذخائر من منطقة مستودعهم بالجيلي لكنها باءت جميعا بالفشل وتحولت إلى نكبات عسكرية لهم.

 

وأشارت القوات المسلحة السودانية فى بيان صحفي إلى أن الموقف في جميع الولايات مستقر تماما وشهدت عدة مناطق تسليم أعداد كبيرة من أفراد الدعم السريع المتمردة لأنفسهم ومعداتهم استجابة لصوت العقل وحقنا للدماء، موضحا أن مناطق واسعة من الخرطوم شهدت حوادث نهب لممتلكات المواطنين  ونهب لمخازن عدد من الشركات بمدينة بحري، إضافة لنهب لبعض سيارات توزيع المواد الغذائية لبعض الشركات في الحاج يوسف ونهب سيارات خاصة لمواطنين في منطقة شارع الستين وأحياء متفرقة بالعاصمة.

 

جددت القوات المسلحة السودانية نداءاتها لـ"المتمردين" بالتوقف عن المشاركة في هذه الحرب غير المشروعة على الدولة  وكسب احترام الشعب السوداني، وذلك بهجر صفوف التمرد والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية لتسليم أسلحتهم ومعداتهم والانخراط في صفوف الخدمة العسكرية النظامية المتقيدة بالأنظمة واللوائح والتقاليد العسكرية، وليتخذوا مواقعهم في مسيرة بناء الوطن بدلا عن أن يكونوا أداة لنشر الفوضى والتدمير.

 

 

 


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