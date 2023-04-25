القبض على شخصين تخصصا فى سرقة المواطنين بالاكراه فى المطرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بشكوى بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع (أحد الأشخاص "مصاب بجرح نافذ" مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبسؤاله قرر بقيام (شخصين بإستقلال مركبة "توك توك" قيادته وطلبا منه توصيلهما، وأثناء سيرهم بمحل البلاغ قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والإستيلاء على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول كرهاً عنه، وحال قيامه بمقاومتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام السلاح بحوزتهما ، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (شخصان - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) .

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة بالإكراه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .