اليوم السابع
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العراق: إجلاء 3 مواطنين من السودان إلى المملكة العربية السعودية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 11:00 ص
العراق: إجلاء 3 مواطنين من السودان إلى المملكة العربية السعودية وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، إجلاء ثلاثة مواطنين من السودان إلى السعودية.

وذكرت الوزارة- في بيان - أن ثلاثة مواطنين عراقيين جرى إجلاؤهم من السودان إلى المملكة العربية السعودية.

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد بحث، أمس، مع نظيره السعودي الأمير يصل بن فرحان آل سعود، الوضع الخطر والمعقد في ‫‫السودان.

وقال حسين- في تغريدة- "بحثت في اتصال هاتفي مع وزير الخارجيَّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في السودان".

وقدم الوزير الشكر لحكومة المملكة العربية ‫السعودية على الدعم لإجلاء عددٍ من ‫العراقيين من السودان.

 


العراق

السودان

السعودية

الخرطوم



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