الشرطة الألمانية تعتقل سوريا "للاشتباه بتخطيطه لاعتداء"

أفادت الشرطة الألمانية الثلاثاء، أنها اعتقلت سورياً يبلغ 28 عاماً، للاشتباه بتورطه في مخطط لاستخدام قنبلة محلية الصنع ضد أهداف مدنية.



وقالت الشرطة، التي ألقت القبض على الرجل في هامبورج، إنها فتشت أيضاً عدداً من المواقع في المدينة الساحلية الشمالية وكذلك في بلدة كيمبتن الجنوبية.



وشارك نحو 250 من أفراد الشرطة في العملية صباح الثلاثاء، وضبطوا أدلة بينها مواد كيميائية.



وأوردت الشرطة ومكتب الادعاء العام في هامبورج في بيان إن المشتبه به حاول "صنع حزام ناسف في منزله، لينفذ به هجوماً على مدنيين".