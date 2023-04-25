اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 02:44 م
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السيطرة على حريق نشب فى منزل بقنا

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 02:10 م
السيطرة على حريق نشب فى منزل بقنا حريق - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب فى منزل بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
 

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العليمات يفيد نشوب حريق فى منزل بمنطقة نجع فاطمة في قرية السليمات، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية، ودفعت بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.


وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

 


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