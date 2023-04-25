السيطرة على حريق نشب بمنزل فى قرية الحاج سلام بقنا

تمكنت الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية الحاج سلام التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق في منزل بقرية الحاج سلام بمركز فرشوط شمال قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء ديب، وتحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق بمنزل "خلف الله.م، وأسفر عن نفوق رأسين ماشية.

وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.