اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 04:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق نشب بمنزل فى قرية الحاج سلام بقنا

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 03:55 م
السيطرة على حريق نشب بمنزل فى قرية الحاج سلام بقنا الحماية المدنية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية الحاج سلام التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

 

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق في منزل بقرية الحاج سلام بمركز فرشوط شمال قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء ديب، وتحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق بمنزل "خلف الله.م، وأسفر عن نفوق رأسين ماشية.

 

وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


حريق منزل

حريق بقرية الحاج سلام

مركز فرشوط

الحماية المدنية

امن قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة