السيطرة على حريق داخل فيلا فى مصر الجديدة.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

أخمدت قوات الحماية المدنية، حريق نشب داخل فيلا فى شارع الإسكندر الأكبر بمنطقة مصر الجديدة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل فيلا بمنطقة مصر الجديدة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.