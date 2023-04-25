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الرئيس السيسي: تحية وعرفان إلى أرواح شهداء مصر الخالدين

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 10:09 ص
الرئيس السيسي: تحية وعرفان إلى أرواح شهداء مصر الخالدين الرئيس السيسى
كتب محمد عبد العظيم – محمد شرقاوى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا إذ نحتفل اليوم بعيد تحرير سيناء، نتقدم بالتحية والعرفان إلى أرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداءا للوطن وإلى المصابين الذين قدموا من أجسادهم وصحتهم بغير حساب، متابعا: "نقول لهم ولأسرهم أن جيلنا والأجيال المقبلة تتعهد بحماية ما حققتموه من إنجاز عظيم باليقظة والانتباه والاستعداد الدائم وبالمزيد من العمل والتنمية والتقدم". 
 
وتابع الرئيس السيسي، فى نهاية كلمته بمناسبة الذكري الـ 41 لتحرير سيناء: "ختاما أقول لكم أن مصر ماضية فى طريقها بإذن الله نحو الخير والسلام والنماء لصالح شعبها وجميع شعوب الانسانية.. كل عام ومصر وشعبها العظيم فى خير وأمان.. ودائما وابدا.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".
 
 

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