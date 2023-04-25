اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 11:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئاسة الأوكرانية: قوات روسيا تقصف متحفا بكوبيانسك بـ إس-300 وإصابة 5 أشخاص

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 10:50 ص
الرئاسة الأوكرانية: قوات روسيا تقصف متحفا بكوبيانسك بـ إس-300 وإصابة 5 أشخاص الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية قصفت متحفا في كوبيانسك بـ إس-300، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن يرماك القول "إن الجيش الروسي قصف مركز مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركيف بمنظومة صواريخ إس -300، ما ألحق أضرارا بمتحف، وإصابة خمسة أشخاص على الأقل بينما هناك أشخاص تحت الأنقاض".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة