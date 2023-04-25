"الدفاع السورية": اجتماع رباعي لوزراء دفاع سوريا وروسيا وإيران وتركيا اليوم في موسكو

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أعلنت وزارة الدفاع السورية أن اجتماعاً رباعياً يضم وزراء دفاع سوريا وروسيا وإيران وتركيا، سيعقد اليوم في العاصمة الروسية، وذلك استكمالا للمباحثات السابقة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) الإثنين أن الوزارة أعلنت - في بيان أصدرته في 28 ديسمبر الماضي - أن لقاء "جمع وزير الدفاع السوري واللواء مدير إدارة المخابرات العامة السورية مع نظيريهما وزير الدفاع التركي ورئيس جهاز المخابرات التركية في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة الطرف الروسي، وبحث الجانبان ملفات عديدة، وكان اللقاء إيجابياً".