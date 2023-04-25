اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:51 م
أكرم القصاص
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الخارجية الهندية تعلن إجلاء الدفعة الأولى لرعاياها من السودان

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:52 م
الخارجية الهندية تعلن إجلاء الدفعة الأولى لرعاياها من السودان السودان
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم الثلاثاء، مغادرة الدفعة الأولى من الهنود السودان على متن سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية، متجهة إلى جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية أريندام باجشي - حسبما نقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية - صورا للهنود الذين كانوا على متن السفينة "أي إن إس سوميدا" والذين حمل بعضهم العلم الوطني؛ للإعراب عن شكرهم للحكومة للترتيب لإجلائهم، وذلك على صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر).

وقال باجشي - في تدوينة له على "تويتر" - إن الدفعة الأولى من الهنود الذين تقطعت بهم السبل قد غادرت السودان في إطار عملية "كافيري"، وذلك على متن السفينة "أي إن إس سوميدا" وهم 278 شخصا بينهم أطفال وسيتم نقلهم من مدينة بورتسودان إلى مدينة جدة.

 


الخارجية الهندية

السودان

البحرية الهندية

السعودية



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