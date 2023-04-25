اليوم السابع
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الجزائر تعلن إنقاذ 3 أشخاص إثر اصطدام باخرة وقارب صيد

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 05:07 م
الجزائر تعلن إنقاذ 3 أشخاص إثر اصطدام باخرة وقارب صيد الجزائر - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الحماية المدنية في الجزائر إنقاذ 3 أشخاص في عرض البحر، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام بين باخرة لنقل السلع وقارب صيد بولاية تيبازة.

وأوضحت الحماية المدنية أنها "تدخلت عند 09 و20 دقيقة صباحا، لأجل اصطدام باخرة لنقل السلع بقارب صيد طوله 10 متر"Espadonier"، ببلدية الأرهاط".

وأشارت إلى أن "حادث الاصطدام خلف ضحية واحدة متعددة الإصابات واعية، وتم إنقاذ ثلاثة آخرين في صحة جيدة، بالإضافة إلى ضحية مفقودة في البحر".

وأكدت أن عملية البحث لا تزال جارية من قبل غطاسي الحماية المدنية، بمديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة. بدعم من فرق مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر وفرق الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء.

وأضافت أنه "تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هامة متمثلة في، 28 غطاسا، و8 زوارق نصف صلبة. بالإضافة إلى سيارتي إسعاف، وشاحنتي إنقاذ".


الجزائر

الحماية المدنية في الجزائر

ولاية تيبازة

اصطدام باخرة وقارب صيد



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