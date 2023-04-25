الاستماع لأقوال شخص تعرض لاعتداء وتحطيم واجهة محله في الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال مالك محل تعرض لاعتداء خلال مشاجرة في الطالبية، وذكر أن خلاف نشب بينه وبين سائق سيارة نصف نقل، لركنه السيارة أمام المحل الخاص به، أدى إلى تشاجرهما، وتبادلهما الاعتداء، مما أسفر عن إصابة السائق.

أضاف أنه فوجئ عقب انصراف السائق، بعودته مرة أخرى، وبصحبته 3 أشخاص، وتشاجروا معه، وحطموا واجهة المحل الخاص به، باستخدام قطعة حديد، وفروا هاربين.

بمواجهة الطرف الثاني، عقب القبض عليهم، اعترفوا بالتشاجر مع مالك المحل، بسبب اعتداءه على السائق، والتسبب في إصابته، لركنه السيارة أمام المحل.

تم فحص كاميرات المراقبة، لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طرفي المشاجرة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم وإتلاف واجهة إحدى محال الملابس.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طـرف أول: مالك المحل المُشار إليه "له معلومات جنائية") (طرف ثان: 4 أشخاص أحدهم مصاب بكدمات وسحجات متفرقة "ولإثنين منهم معلومات جنائية") وجميعهم مقيمين بدائرة القسم ، وذلك على خلفية حدوث مشادة بين أحد الأشخاص من الطرف الثانى لإيقافه سيارة "نصف نقل " أمام محل الطرف الأول ، وقيام الأخير بالتعدى عليه وإحداث إصابته فقام بالإتفاق مع باقى أفراد الطرف الثانى وتوجهوا لمحل الطرف الأول وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بكسر واجهة المحل بقطعة حديدية "تم التخلص منها".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.