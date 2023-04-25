استهلاك المصريين من البوتاجاز يتراجع فى يناير إلى 318 ألف طن

كتب: مدحت عادل

سجل الاستهلاك المحلى من البوتاجاز تراجعا ملحوظا في بداية العام الجاري 2023، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلى نحو 318.3 ألف طن في شهر يناير الماضى، بينما كانت نحو 365.6 ألف طن في شهر يناير عام 2022، بتراجع بلغ حجمه نحو 47 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن حجم الإنتاج من البوتاجاز بلغ نحو 136 ألف طن في شهر يناير الماضي، مقابل 169 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ حجمه نحو 33 ألف طن.

وسجل الاستهلاك المحلى من البوتاجاز تراجعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ نحو 309.3 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 332 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2021، بتراجع بلغ حجمه نحو 22.7 ألف طن.

وأضافت بيانات الجهاز، أن استيراد البوتاجاز سجل 206.2 ألف طن في شهر ديسمبر الماضى، مقابل 148 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 58.2 ألف طن.