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ارتفاع بدرجات الحرارة غدا وطقس حار نهارا وشبورة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:59 م
ارتفاع بدرجات الحرارة غدا وطقس حار نهارا وشبورة والعظمى بالقاهرة 32 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع بدرجات الحرارة طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.
 
ويتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ونشاط رياح.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 32  درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى  23 درجة.
 
وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.
 
وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.
 
ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".

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