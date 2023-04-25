اليوم السابع
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احذر.. احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها يقودك للسجن

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 09:00 ص
احذر.. احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها يقودك للسجن مخزن سلع غذائية- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة احتكار السلع، وبيعها بأعلى من سعرها، وفقاً للقانون المصرى.
 
ويقول المحامى خالد محمود، إن القانون نص على معاقبة كل من يحتكر أى من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.
 
وأضاف المحامى بالنقض، أن عقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات، وفقاً لمواد القانون المصرى.
 
ونصت71 من القانون فى باب العقوبات على  أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، كل من خالف حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون.
 
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
 
وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

عقوبة الاحتكار

احتكار السلع

القانون المصرى

السجن المشدد

عقوبة احتكار السلع



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