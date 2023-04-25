إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر لشدة الرياح صباحاً

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر نتيجة تقلبات الطقس وشدة الرياح فى الصباح الباكر، حيث قررت سلطة الطيران المدنى إلغاء خروج رحلات البالون من أرض مطار البر الغربي نتيجة سرعة الرياح مما يمنع التحليق لحماية السائحين والعاملين بالبالون.

وتساهم رحلات البالون الطائر في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً على أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.

وكانت قد شهدت رحلات الأقصر، أمس الإثنين، تحقيق البالون الطائر أعلى معدل منذ تشغيله فى البر الغربي، حيث حلقت فى السماء 67 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1600 سائح من حول العالم، وذلك وسط حالة من البهجة والسعادة بين الأفواج السياحية.