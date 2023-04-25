اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 10:52 م
أكرم القصاص
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إقبال على حديقتى صنعاء والأسرة والطفولة فى خامس أيام العيد بكفر الشيخ

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 10:52 م
إقبال على حديقتى صنعاء والأسرة والطفولة فى خامس أيام العيد بكفر الشيخ جانب من الاحتفالات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت حدائق محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، إقبالا من أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، لقضاء آخر إجازة عيد الفطر المبارك، في ظل توفير كل احتياجات المعيدين بحدائق صنعاء والحيوان، والحديقة المركزية المجانية، والحدائق العامة المجانية بكفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وقناطر أدفينا، والرحلات النيلية بفوه ودسوق ومطوبس، في ظل توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كل سبل الراحة واحتياجات المواطنين.

 

وأكد علاء فوقي، مدير حديقة صنعاء، رغم أن اليوم الثلاثاء، آخر أيام إجازة عيد الفطر وذكرى تحرير سيناء، إلا أن الحديقة شهدت تزايد الإقبال عليها، لقضاء آخر ليلة من الإجازة التي قررتها الدولة، وسط حالة من الفرحة والسعادة، في ظل طقس متميز.

 

وقال محمد شعبان، مدير حديقة الأسرة والطفولة، شهدت الحدائق والمتنزهات بمدينة دسوق، استمرار توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات ليلا في اليوم الخامس على التوالي، للاستماع بنهر النيل والرحلات النيلية والملاهي وحديقة الحيوان، وفوتو سيشن.

 

توافد الاسرة على الحدائق بدسوق
توافد الأسرة على الحدائق بدسوق

 

تواجد الاسر بالحدائق
تواجد الأسر بالحدائق

 

تزايد الاقبال على ملاهي صنعاء
تزايد الإقبال على ملاهي صنعاء

 

الرسم على وجوه الاطفال
الرسم على وجوه الأطفال

 

التوافد على حديقة صنعاء
التوافد على حديقة صنعاء

 

الاستماع بالالعاب المتعددة
الاستماع بالألعاب المتعددة

 

اقبال كبير على ملاهي صنعاء
إقبال كبير على ملاهي صنعاء

 

اقبال على الملاهي
إقبال على الملاهي

 

اقبال على حديقة الاسرة والطفولة بدسوق
إقبال على حديقة الأسرة والطفولة بدسوق

 

اقبال الاطفال على الالعاب بدسوق
إقبال الأطفال على الألعاب بدسوق

 

استمرار الرحلات التيلية
استمرار الرحلات التيلية

 

 


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