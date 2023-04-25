إقبال على حديقتى صنعاء والأسرة والطفولة فى خامس أيام العيد بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت حدائق محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، إقبالا من أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، لقضاء آخر إجازة عيد الفطر المبارك، في ظل توفير كل احتياجات المعيدين بحدائق صنعاء والحيوان، والحديقة المركزية المجانية، والحدائق العامة المجانية بكفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وقناطر أدفينا، والرحلات النيلية بفوه ودسوق ومطوبس، في ظل توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كل سبل الراحة واحتياجات المواطنين.

وأكد علاء فوقي، مدير حديقة صنعاء، رغم أن اليوم الثلاثاء، آخر أيام إجازة عيد الفطر وذكرى تحرير سيناء، إلا أن الحديقة شهدت تزايد الإقبال عليها، لقضاء آخر ليلة من الإجازة التي قررتها الدولة، وسط حالة من الفرحة والسعادة، في ظل طقس متميز.

وقال محمد شعبان، مدير حديقة الأسرة والطفولة، شهدت الحدائق والمتنزهات بمدينة دسوق، استمرار توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات ليلا في اليوم الخامس على التوالي، للاستماع بنهر النيل والرحلات النيلية والملاهي وحديقة الحيوان، وفوتو سيشن.



توافد الأسرة على الحدائق بدسوق



تواجد الأسر بالحدائق



تزايد الإقبال على ملاهي صنعاء



الرسم على وجوه الأطفال



التوافد على حديقة صنعاء



الاستماع بالألعاب المتعددة



إقبال كبير على ملاهي صنعاء



إقبال على الملاهي



إقبال على حديقة الأسرة والطفولة بدسوق



إقبال الأطفال على الألعاب بدسوق