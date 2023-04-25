إصابة 4 أطفال أشقاء باشتباه تسمم غذائى بسبب "رز بلبن" فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أطفال أشقاء اليوم الثلاثاء، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة أرز باللبن داخل منزلهم بقرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من مي عيد صلاح 11 سنة، وشقيقتها عليا تسع سنوات، وريماس ثلاث سنوات، وشقيقهم صلاح ست سنوات، مصابين بادعاء قىء إثر تناول أرز باللبن داخل منزلهم بقرية غياضة.

وتم استقبال المصابين داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وجار تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، والدكتور تامر حامد مدير مستشفى بنى سويف التخصصى.