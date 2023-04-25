اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 05:49 م
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 04:29 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

امن الجيزة

حادث مرورى

طريق اسكندرية الصحراوى

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