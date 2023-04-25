إصابة شخصين فى إنهيار شرفة منزل بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

أصيب شخصان فى انهيار شرفة منزل بقرية تابعة لمركز مغاغة شمال المنيا ، تم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانهيار شرفة منزل بمنزل في قرية دهروط التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين انهيار جزء من منزل ريفي قديم بإحدى القرى التابعة للوحدة المحلية لطنبدي بمركز مغاغة حيث انهارت الشرفة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، الأول مصاب بسحجات وكدمات، والثاني مصاب باشتباه كسر بالقدم.

بانتقال فريق من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والفحص، تبين أن المنزل مكون من طابقين، وتم إخلاؤه من السكان، وتم فصل المرافق وعمل كردون أمني حفاظا على حياة المارة، وإخطار لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط للمعاينة، وإعداد تقرير هندسى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.